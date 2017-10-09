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Специалисты рассказали о патогенных микроорганизмах, содержащихся в воде

АиФ - Алтай
Фото: АиФ - Алтай

В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с водой постоянно. Вода выполняет основную роль в физиологических процессах, происходящих в человеческом организме. Все вещества необходимые для жизни попадают в организм человека из воды практически в неизмененном состоянии.

Наряду с химическими элементами в воде содержаться различные микроорганизмы и бактерии, поэтому, бактериологический анализ воды нужно считать неотъемлемой частью исследования воды. У многих возникает вопрос, откуда же берутся микроорганизмы и бактерии в воде? В любой воде есть жизнь, представленная различными микроорганизмами и бактериями.

Как показывает микробиологический анализ воды, наряду с безопасными организмами в воде могут содержаться и патогенные, способные оказать вред здоровью. Наличие микроорганизмов и бактерий в питьевой воде подземных источников водоснабжения (водопровод, скважина, колодец, родник) объясняется движением жидкости по трубам, ее контактом с воздухом и нарушением санитарного режима в местах водозабора.

Многочисленные исследования в области бактериологического анализа воды подтверждают то, что степень загрязненности воды микроорганизмами и бактериями зависит от происхождения и характера источника. Загрязненность поверхностных источников (водохранилище, река, озеро, море) зависит от сточных и дождевых вод, деятельности животных и человека.

Помните, что многие опасные загрязнения не имеют ни вкуса, ни запаха и это чревато для вашего здоровья. Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» советуют: сделайте анализ воды и пейте чистую воду.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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