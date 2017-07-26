Крокодилов заставили слушать Баха

Ученые выяснили, что при прослушивании сложных звуков у крокодилов активизируются те отделы мозга, которые не реагируют на более простые стимулы.

Немецкие ученые провели необычный эксперимент. Сотрудники Рурского университета в городе Бохум заставили крокодилов слушать классическую музыку, чтобы понять, как мозг рептилий отреагирует на сложные звуки. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Крокодилов поместили в аппараты магнитно-резонансной томографии и включили классическую музыку, в том числе произведения Иоганна Себастьяна Баха. При прослушивании у крокодилов активизировались отделы мозга, которые ранее не реагировали на более простые стимулы. Примерно такие же результаты показывали и опыты над птицами и млекопитающими.

Ученые пришли к выводу, что способность анализировать сложные звуки у птиц и млекопитающих зародилась еще во времена древних позвоночных. Крокодилы часто становятся объектом исследований ученых, так как за 200 миллионов лет эти рептилии почти никак не видоизменились.