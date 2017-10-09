Ветераны получат 700 подарочных наборов при оформлении билетов на аэроэкспресс до 10 мая

«Аэроэкспресс» вручит ветеранам памятные подарки, сообщили в пресс-службе компании.

«В преддверии праздника сотрудники компании вручают ветеранам Великой Отечественной войны памятные сувениры при оформлении билетов в кассах «Аэроэкспресс». При поездке на «Аэроэкспресс» в период с 5 по 10 мая ветераны получают от сотрудников компании подарочные чайные наборы и открытки. Всего в рамках акции подготовлено 700 подарочных комплектов», - говорится в сообщении.

Также в указанные даты для ветеранов, являющихся гражданами Российской Федерации, компания организовала бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса на всех направлениях движения поездов. Оформить билеты можно в кассах «Аэроэкспресс» вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус. Проезд в вагонах стандартного класса для ветеранов ВОВ всегда является бесплатным.