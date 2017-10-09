 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Ветераны получат 700 подарочных наборов при оформлении билетов на аэроэкспресс до 10 мая

Агентство «Москва»
Фото: 29.ru

«Аэроэкспресс» вручит ветеранам памятные подарки, сообщили в пресс-службе компании.

«В преддверии праздника сотрудники компании вручают ветеранам Великой Отечественной войны памятные сувениры при оформлении билетов в кассах «Аэроэкспресс». При поездке на «Аэроэкспресс» в период с 5 по 10 мая ветераны получают от сотрудников компании подарочные чайные наборы и открытки. Всего в рамках акции подготовлено 700 подарочных комплектов», - говорится в сообщении.

Также в указанные даты для ветеранов, являющихся гражданами Российской Федерации, компания организовала бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса на всех направлениях движения поездов. Оформить билеты можно в кассах «Аэроэкспресс» вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус. Проезд в вагонах стандартного класса для ветеранов ВОВ всегда является бесплатным.

Вас заинтересует
Сколько стоит долго жить
Вакцинацию против бешенства проведут с самолета
Палаты ветеранов войн больницы им. Середавина оснастили бытовой техникой
Грипп и ОРВИ на Ямале отступают
Гороскоп PEOPLETALK: проблемы со здоровьем у знаков зодиака
Как малярия может быть использована в лечении серповидноклеточной анемии?
Популярные вопросы
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
8
Аспирин
Читать дальше
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
1
Отзывы
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
50
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
15
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Аспирин
10 вопросов
25 ответов
Отзывы
235 вопросов
346 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Болезни
198 вопросов
412 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Беременность
100 вопросов
126 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров