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В Самарском ОДО чествовали ветеранов ВОВ и тружеников тыла

ТРК Губерния
Фото: MosDay.ru

Самый важный праздник. В Окружном доме офицеров в Самаре чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Торжество приурочили к 73-й годовщине Победы. На сцене выступили творческие коллективы, которые исполнили песни военных лет. Поздравить ветеранов приехала и глава города Елена Лапушкина. Она вручила почетные грамоты и памятные подарки.

"Слишком дорогой ценой достался этот День Победы, слишком много было потерь, слишком много было невзгод и бед, слишком много разрушений, с чем пришлось столкнуться нашей стране. Именно поэтому этот праздник, действительно, является для нас самым и самым великим", - подчеркнула Елена Лапушкина.

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