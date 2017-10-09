В Ханты-Мансийске ветераны ВОВ получат памятные подарки от жителей города
Активисты группы «Мамочки ХМ» организовали акцию ко Дню Победы. Своими силами удалось собрать более 45 000 рублей на подарки ветеранам, вдовам участников ВОВ и несовершеннолетним узникам концлагерей.
Им будут вручены подарки как купленные на собранные деньги, так и изготовленные рукодельницами своими руками. Девушки из группы обещали сделать значки с георгиевскими ленточками, изготовить домашний зефир и надуть воздушные шары с символикой. В продуктовых пакетах будут упакованы сгущенка, сухофрукты, мясные и рыбные консервы, варенье, чай и угощения к нему и многое другое.
А самое главное, дети участниц группы расскажут ветеранам стихи, и лично подарят открытки и поделки.
Одна из организаторов акции и администратор группы ВК «Мамочки ХМ» Анастасия Соломина отметила: «В группе «Мамочки ХМ» постоянно проводятся различные акции. Но объявив о сборе средств на подарки ветеранам ВОВ мы и предположить не могли, сколько неравнодушных девочек в нашей группе! Меньше, чем за неделю была собрана задуманная сумма денег, найдено порядка 30 добровольцев, готовых физически поучаствовать в подготовке и вручении подарков. Хочу сказать спасибо каждой. Мамочки - сила! И пожелать мирного неба над головой. Дай Бог никогда не увидеть нам и нашим потомкам того, что пережило то поколение».
Остается дело за малым - развести в канун праздника подарки по адресам ветеранов, а их – 41. Для этого организовано несколько групп, которые обеспечены автотранспортом.
Отметим, группа Вк «Мамочки ХМ» существует уже около 4 лет. За это время участницы, которых более 5000, стали практически семьей. Подобная акция организована впервые, но участники часто помогают нуждающимся в сборе вещей, материальной помощи, средств на реабилитацию или лечение.