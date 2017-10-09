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В Ханты-Мансийске ветераны ВОВ получат памятные подарки от жителей города

АиФ Югра
Фото: АиФ Югра

Активисты группы «Мамочки ХМ» организовали акцию ко Дню Победы. Своими силами удалось собрать более 45 000 рублей на подарки ветеранам, вдовам участников ВОВ и несовершеннолетним узникам концлагерей.

Им будут вручены подарки как купленные на собранные деньги, так и изготовленные рукодельницами своими руками. Девушки из группы обещали сделать значки с георгиевскими ленточками, изготовить домашний зефир и надуть воздушные шары с символикой. В продуктовых пакетах будут упакованы сгущенка, сухофрукты, мясные и рыбные консервы, варенье, чай и угощения к нему и многое другое.

А самое главное, дети участниц группы расскажут ветеранам стихи, и лично подарят открытки и поделки.

Одна из организаторов акции и администратор группы ВК «Мамочки ХМ» Анастасия Соломина отметила: «В группе «Мамочки ХМ» постоянно проводятся различные акции. Но объявив о сборе средств на подарки ветеранам ВОВ мы и предположить не могли, сколько неравнодушных девочек в нашей группе! Меньше, чем за неделю была собрана задуманная сумма денег, найдено порядка 30 добровольцев, готовых физически поучаствовать в подготовке и вручении подарков. Хочу сказать спасибо каждой. Мамочки - сила! И пожелать мирного неба над головой. Дай Бог никогда не увидеть нам и нашим потомкам того, что пережило то поколение».

Остается дело за малым - развести в канун праздника подарки по адресам ветеранов, а их – 41. Для этого организовано несколько групп, которые обеспечены автотранспортом.

Отметим, группа Вк «Мамочки ХМ» существует уже около 4 лет. За это время участницы, которых более 5000, стали практически семьей. Подобная акция организована впервые, но участники часто помогают нуждающимся в сборе вещей, материальной помощи, средств на реабилитацию или лечение.

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