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Подмосковье с 2008 года обеспечило жильем более 2 тыс. ветеранов ВОВ

Rambler News Service
Фото: Город Киров.RU

С начала действия Указа президента РФ от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» Подмосковье обеспечило жильем более 2 тыс. ветеранов ВОВ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Обеспечены жильем 2,24 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вдовы и ветераны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В общей сложности на эти цели направлено более 3 млрд бюджетных средств», — следует из сообщения.

В частности, за последние 5 лет Подмосковье обеспечило жильем 240 ветеранов. В 2017 году обеспечены жильем десять ветеранов, в 2016 году улучшили жилищные условия 13 человек, в 2015 году — 54 ветерана, в 2014-м — 85 жителей Подмосковья, а в 2013-м — 116 участников Великой Отечественной войны.

«Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны — одна из приоритетных социальных задач правительства Московской области. Наша задача — своевременно обеспечить жильем всех ветеранов войны в год обращения», — отметил глава минстроя Подмосковья Руслан Тагиев.

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