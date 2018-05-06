Незабытые? В преддверии Дня Победы ветераны ВОВ рассказали, как живут

Инициативная группа молодых мам из Ханты-Мансийска организовала ко Дню Победы благотворительную акцию. Было решено поздравить ветеранов ВОВ, вдов ветеранов и узников концлагерей с праздником.

Как отметили организаторы, в акции участвовали сотни человек. Трудились и днем, и ночью. Дети мастерили открытки, поделки, учили стихи. Мамы своими руками пекли пряники, делали значки с георгиевскими лентами, упаковывали подарки, надували воздушные шары. На продуктовые пакеты за короткий срок собрали 45 000 рублей.

Первая встреча

И вот день икс настал. Суббота. После полудня из-за облаков выглянуло солнце. Автомобиль под завязку забит подарочными упаковками и воздушными шарами. Лучезарная девочка Катя с косами и белыми бантами тут же в машине репетирует стих с мамой Людмилой (Людмила Шафета стала инициатором акции и нашла поддержку в группе «Мамочки ХМ»). Еще один организатор и по совместительству водитель – Анастасия Соломина - везет нашу делегацию по первому адресу. Все в предвкушении. Как нас встретят ветераны?

Ветеран Гимгина Мария Ивановна живет со своим сыном Владимиром в двухэтажной деревяшке. Скрипучие покатые ступеньки, малюсенькая лестничная площадка на втором этаже. Нас уже ждут открытые двери квартиры. В комнате по телевизору – военные фильмы. На низком диванчике в нарядном платочке и цветастом платье сидит женщина, прошедшая войну. Она удивленно смотрит на нас и ждет. Людмила поздравляет ветерана от лица всех участников акции, вручает подарки. Девочка Катя растеряно и, немного запинаясь, рассказывает стих. Бабушка улыбается. По словам ее сына, она плохо слышит - это и не удивительно. Ей недавно исполнилось 92 года.

Дочкины мамы

Второй адрес – новостройка на берегу Иртыша. В чистой и уютной квартире нас встречает хозяйка, дочь ветерана Анны Алексеевны Губиной. Провожает в комнату, где стоит кровать и тумбочка, на которой в флакончиках и упаковках – разные лекарства. Анна Алексеевна пристально и с недоверием смотрит на гостей. Ее нога, перемотанная повязкой, покоится на табурете. Рядом стоят ходунки. По сценарию также поздравления, стихи, низкие поклоны.

Спрашиваю у дочери ветерана, гуляет ли бабушка на улице? Понимаю, что передвигаться в таком возрасте очень тяжело, но с помощью инвалидной коляски или ходунков многие выходят на свежий воздух. И Анну Алексеевну, по словам дочери, обязательно выводят на прогулки. Прощаемся, желаем здоровья.

Третий адрес мы искали очень долго. Заколдованный дом, в котором последняя квартира в последнем подъезде – 104, а нам нужна 105-ая! Обошли дом по кругу пару раз, заглянули в каждый подъезд. Соседи искоса смотрят на процессию, впереди которой девочка с ярким воздушным шариком. И никто не может подсказать, где же находится эта загадочная квартира. Ветеран Полина Ивановна Вахрушева по телефону бодрым голосом объясняет: «Когда подойдете к подъезду, в домофон звоните – 37! Квартира на первом этаже!». И тут мы подходим к безымянному подъезду без указателей и набираем «37» - домофон открывается, и наша логика ломается на части. Дочь ветерана объясняет: «Эта квартира была сделана под торговое помещение, но выделена нам».

Жилье очень просторное, вместе с ветераном живет дочь, внуки и даже правнук. В комнате Полины Ивановны много книг и целый иконостас. На кровати сидит женщина, с красными слезящимися глазами. Полина Ивановна выслушивает наши поздравления, благодарит за подарки. Девочке Кате из нашей делегации дарит большой сочный грейпфрут. На вопросы отвечает бойко и живо. На парад уже давно не ходит, так как здоровье не позволяет. Радуется, что рядом близкие и родные, всегда поддерживают и, по ее словам, относятся к ней хорошо. На ее кровати лежит яркий пластиковый грузовичок правнука. Также рядом с кроватью неизменный атрибут ветеранов - тумбочка с лекарствами. На прощанье Полина Ивановна обнимает нас так по-отечески и тепло. На глазах слезы и у нее, и у нас. Бабушке в ноябре исполнится 94 года.

Бойкие бабушки

Следующий адрес также ищем, петляя в застройке из двухэтажных деревяшек и частных домов. Находим высокий дом из красного кирпича. В окно выглядывает пожилая женщина – ждет нас. Заходим, разуваемся прямо на крыльце, за что громкий голос нас ругает и говорит, что застудим ноги. Проходим дальше – ветеран Екатерина Марковна Некрасова в вязаной жилетке с плашкой из орденов и медалей. Рассказываем об акции, поздравляем. Она с недоверием смотрит на меня и не может понять, причем здесь я, похожая на подростка. Спрашивает: «Школьница?», удивляется, что у меня уже сынок есть.

Выпытав, кто мы и что, рассказывает о том, где служила и что повидала на войне. Женщина служила подо Ржевом, собирали самолеты – легкие и юркие, где помещаются всего двое; затем, после освобождения Ленинграда, была направлена туда, на помощь в восстановлении города. Говорит, что на своих руках вытаскивала погибших от голода, холода и болезней людей, детей.

Рассказывает о своей землячке, Софье Кузнецовой, с которой сейчас созваниваются и общаются, о Полине Вахрушевой, к которой мы заезжали ранее. Екатерина Марковна уже более 40 лет живет в Ханты-Мансийске, здесь ее сын, внуки и правнуки. К счастью, живет в частном доме, поэтому выходит на улицу. Правда, недавно упала и травмировалась, поэтому ходит с опаской, опираясь на костыль. В ноябре бабушка отметит юбилей – 95 лет.

Труженица тыла Капиталина Васильевна Старкова живет в многоэтажке, на одном этаже с ветераном Софьей Кузнецовой, о которой мы уже писали. Раньше в этом же доме жил еще один ветеран на 6-ом этаже, теперь женщину перевезли в Тюмень к дочери. Капиталина Васильевна - вдова ветерана, живет одна, есть дочь, которая проживает неподалеку, внуки и правнуки.

Бабушка говорит, что когда правнуки (два мальчишки 3-летки с разницей в 4 месяца) приходят в гости, дом как будто оживает. И потом еще долго ощущается присутствие жизни и солнца в квартире. Еще одна правнучка и правнук учатся в школе. Капиталина Васильевна рассказала, что в войну работала на лесозаготовке. Ей было всего 12 лет. В семье их было семеро. Четыре дочки и три сына. Всем пришлось рано познать, что такое труд. Капиталина Васильевна ходит сама, конечно, спина болит, да и ноги уже не те. Но сама себя обслуживает, наводит порядок в доме, готовит. В этом году у нее тоже юбилей – 90 лет.

На этом маршрут нашей делегации завершен. С чувством выполненного долга, удовлетворения, немного горечи и непонимания, возвращаемся по домам.

Акция продолжилась до 9 мая. Все ветераны получили свои подарки и поздравления, а организаторы акции – море эмоций. «Столько искренних слов и пожеланий мы получили, особенно о здоровье - это бесценно. И плакали, и смеялись, и пели! Все ветераны - веселые и улыбчивые. Некоторых не могли поймать дома: кто машину ремонтировал, кто на даче, кто по родственникам - все в движении!», - говорит Анастасия Бадретдинова.

Дай Бог нашим ветеранам жить в счастье, быть здоровыми и окруженными любящими родными. И давайте вспоминать о них не только в День Победы.