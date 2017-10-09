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Глава Росмолодежи призвал волонтеров рассказывать о том, что они узнали от ветеранов ВОВ

ТАСС
Фото: 360tv.ru

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Распространять знания о Великой Отечественной войне, полученные от ветеранов, попросил волонтеров глава Росмолодежи Александр Бугаев. С таким призывом он обратился, выступая перед победителями конкурса "Послы Победы", которые в воскресенье начали трехдневный слет в Москве.

"Вам очень повезло, вы можете еще общаться с теми людьми, которые принесли в нашу страну мир, принесли нам ту победу, которой мы все гордимся, ту победу, которая дала нам возможность жить, как мы хотим, и вообще саму возможность жить", - сказал Бугаев.

"Такая возможность есть, к сожалению, далеко не у всех, к сожалению, уходят ветераны. Я прошу вас, то, что вы от них услышали, рассказывайте другим, каждый из вас - это человек, который передает эти знания вашим друзьям, товарищам, тем, с кем вы учитесь, работаете, и своим родителям тоже", - добавил Бугаев.

Он подчеркнул, что передача знаний о Великой Отечественной войне является одной из ключевых задач движения "Волонтеры Победы".

Слет победителей Всероссийского конкурса "Послы Победы" открылся в воскресенье в Общественной палате в Москве. В рамках мероприятия, которое продлится три дня, победители конкурса пройдут тренинги с экспертами и опытными добровольцами, после которых победители конкурса примут участие в организации Парада Победы и шествия "Бессмертного полка" в Москве и Санкт-Петербурге.

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