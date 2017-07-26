Японцы научились делать алкоголь из дерева
Фото: Вечерняя Москва
Японцы научились получать алкоголь из древесины, сообщает газета «Вечерняя Москва».
Специалистам из японского научно-исследовательского института лесного хозяйства удалось сделать алкоголь из кедра, березы и вишни. При этом из четырех килограммов кедра они приготовили почти четыре литра алкогольного напитка крепостью не менее 15%.
Ученые рассчитывают, что уже через несколько лет на прилавках появится спиртное из древесины.
«В Японии очень много деревьев и многие смогут пользоваться своими особенными древесными спиртами в каждом регионе», – говорит сотрудник НИИ Кенго Нагара.
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