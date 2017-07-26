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Мифы о вакцинации. Почему родители отказываются прививать детей

АиФ Югра
Фото: АиФ Югра

АиФ - Югра попытался разобраться: нужны ли прививки малышам, и как часто медикам приходится сталкиваться с отказами родителей?

Нужна ли прививка?

Довольно часто родители отказываются от вакцинации своих детей, даже не представляя, с какими последствиями могут столкнуться в дальнейшем, многие боятся поствакционной реакции и осложнений после прививок, несмотря на то, что процент этих осложнений очень низкий.

Врачи уверяют: если родители продолжат отказываться от вакцинации, то человечество может вернуться на 100 - 200 лет назад, когда вспышки инфекций, например, кори или малярии, могли унести тысячи жизней.

«Сами родители привиты и защищены, почему в этом они отказывают своим детям? Начитавшись всяких глупостей в интернете, они принимают опасные для малышей решения. Только когда дети заболевают и попадают в инфекционное отделение, взрослые начинают доверять официальной медицине. В советские времена, когда была жесткая позиция по вакцинации, у нас было гораздо меньше инфекционных вспышек», - говорит заместитель руководителя по детству ОКБ Ханты-Мансийска Ирина Тюкпеева.

Основной миф, в который верят родители, - прививка не может на 100% защитить от инфекции. Жительница Ханты-Мансийска Лидия Шведова в прошлом году впервые поставила вакцину своему шестилетнему ребенку против гриппа, в итоге ребенок болел острыми вирусными заболеваниями гораздо чаще, чем обычно. Поэтому в этом году родительница категорически отказывается прививать ребенка: «Я как мама не хочу, чтобы мой ребенок болел, но в итоге мы наблюдали обратную картину после прививки от гриппа. Признаться честно, мне кажется, что без специального медицинского образования сложно разобраться во всех прививках».

Врачи подчеркивают: чтобы не привитый ребенок чувствовал себя комфортно и не подхватил инфекцию, должно быть привито не меньше 95-98% населения. В Югре не во всех городах достигнут этот показатель. Например в Мегионе привито 83% от коклюша. З9% югорчан отказались от прививок по личным убеждениям, мотивируя свой отказ законодательно закрепленным правом, 29% - боятся поствакционных последствий, 26% - сослались на влияние СМИ, 6% - по религиозным убеждениям.

Плоды отказов от вакцинации против кори уже видны. Вспышка в Европе, вспышка на Украине. В итоге, сейчас и в Москве с начала года более чем 300 случаев, и есть летальные исходы. Помимо этого, «благодаря» миграции, в Россию попал вирус полиомиелита.

Туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, грипп, гемофильная инфекция, краснуха, гепатит В, полиомиелит, паротит, пневмококк - все это предупреждаемые инфекции сегодня. Они входят в Национальный прививочный календарь, который разрабатывается с учетом всех возрастных особенностей, в том числе и наиболее опасных инфекционных заболеваний у детей первого года жизни.

Страшная АКДС

Прививка АКДС (Адсорбированная Коклюшно-Дифтерийно-Столбнячная вакцина) - одна из самых «скандальных» для родителей и медиков. Педиатры всегда обращают особое внимание мам на то, что после этой прививки нужно внимательно следить за состоянием ребенка. В организм малыша вводятся сразу три вакцины, задача которых - создать иммунитет против этих трех болезней. Прививку АКДС, согласно календарю прививок, делают малышу четыре раза: в первый раз - в три месяца, затем, если нет противопоказаний - еще две с интервалом в 45 дней. И последнюю прививку АКДС, которая называется уже ревакцинацией, ставят в полтора года.

Жительница Нягани поделилась своим печальным опытом. Ребенку поставили прививку АКДС, а через какое-то время он заболел: начал задыхаться, и врачи долго не могли определить причину. В результате родителям пришлось обратиться в платную клинику в Тюмени, где ребенку поставили диагноз - паракоклюш. После этого случая родители отказались ставить следующую вакцину. На этот счет врачи говорят, что паракоклюш - это не сам коклюш, от которого прививают, а его разновидность, и советуют не отказываться от продолжения вакцинации.

«Мы отказались от традиционной вакцины АКДС и купили Пентаксим. Но в аптеке было лекарство только на две вакцинации. Сейчас не знаем, придет ли препарат по срокам к третьей прививке. Правильно ли мы сделали?», - спрашивает молодая мама из Ханты-Мансийская Анастасия Чупрова.

Пентаксим - это зарубежная 5-ти-компонентная вакцина, вводится в одном шприце, и ее преимущество в том, что количество инъекций для основной группы здоровья детей сокращается до трех раз.

«Мы всегда приветствуем, если у родителей есть возможность самостоятельно купить вакцину. Ее детки переносят лучше, и она, в отличие от традиционной АКДС, направлена на профилактику 5 инфекционных заболеваний - дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и заболеваний, вызванных гемофильной инфекцией. Лекарственное обеспечение аптек у нас на контроле, и препарат скоро завезут, либо родители всегда могут перейти на традиционную АКДС», - пояснила заведующая детским инфекционным отделением ОКБ Ханты-Мансийска Алена Курганская.

Ходят слухи тут и там

Один из распространенных мифов, в который верят мамы, - вакцинация повинна во внезапной младенческой смертности. Дело в том, что что большинство случаев младенческой смертности регистрируется в возрасте 2-4 месяца, что совпадает с проведением вакцинации. Но исследователи не доказали эту связь, а установили, что причиной внезапной младенческой смертности могут стать курение родителей или привычка малыша спать на животе лицом вниз. В таком положении ребенку труднее дышать, и дыхание может остановиться.

Абсурдны слухи о том, что государство и врачи зарабатывают деньги на вакцинации детей, а дети при этом страдают. В обязанности врачей входит обеспечение населения прививками, но они не получают за это премию или другое денежное вознаграждение. Государство берет на себя всю охрану населения от инфекций и обеспечивает бесплатную вакцинацию по календарю. Кроме того, дорогостоящие процессы создания вакцины финансируются госбюджетом.

Еще один миф: вакцины, содержащие ртуть, провоцируют развитие аутизма. Как объясняют врачи, консервант этил ртути защищает вакцину от микробов. В одной дозе вакцины содержится 5 мкг этила ртути, для грудного ребенка безопасное количество ртути 6 мгк, вещество выводится из организма через неделю. В продуктах этила ртути намного больше, например, в консервированном тунце - 165, в вареной лососине и креветках - 27.

Главный специалист-педиатр Департамента здравоохранения Югры Асия Гирина:

- Около 50% случаев смерти детей 0-5 лет в мире связаны с инфекционными заболеваниями: корь, малярия, СПИД, пневмония и кишечные инфекции. По информации от медицинских организаций округа, в Югре не имеют законченного курса прививок 43,5 тысячи детей из-за отказа родителей. Вакцинирование - это не только забота о здоровье конкретного ребенка, но и вклад в общий, популяционный иммунитет. И если эта популяционная прослойка уменьшится, то будут вспышки инфекций.

Настоятель мусульманской общины Ханты-Мансийска Рустам хазрат Аминов:

- С точки зрения мусульманства причиной отказа от вакцинации могут стать ингредиенты, включенные в вакцину, но никакое священное писание, будь это Коран или изречения пророка Мухаммада, не содержат запрета. Мы всегда говорим нашим верующим, что, если речь идет об угрозе жизни и здоровью человека, то все какие-либо запрещающие условия снимаются. Все здравомыслящие родители должны уяснить, что вакцинация необходима, и мы как родители сами несем ответственность за своих детей.

Мама двух девочек 4-х и 2-x лет Юлия Поливадова, г. Ханты-Мансийск:

- Нашей первой дочке ставили прививки по графику. Я всегда сильно переживала за мою крошку, жалко, так тяжело ей было каждый раз - слёзы, температура. И примерно в год с небольшим я отказалась от прививок. Просто отказалась, потому что что-то подсказывало мне так сделать. Потом начала читать, изучать, копать. Читала много литературы, рекомендации врачей натуропатов, остеопатов, обычных педиатров. И это всё дало прочный фундамент для моего решения. Второго ребенка мы вообще не прививали. Детки болеют редко, два раза подхватывали в саду. Мы не лечимся таблетками, делаем настойку из редьки, мёда и имбиря во время болезни и по ложке выпиваем. Плюс проветривание. Питание ещё. От него зависит в целом организм. Без всякой химии.

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