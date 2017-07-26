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В России за три месяца зафиксировали 59 случаев заражения лихорадкой Денге

РИА Новости
Фото: РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Почти 60 завозных случаев заражения лихорадкой Денге зафиксировано в России за три месяца 2018 года, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

"За последние годы в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2012 году — 63 случая, в 2013 году — 170, в 2014 году — 105 случаев, в 2015 году — 136, в 2016 году — 145, в 2017 году — 196 и за 3 месяца 2018 года — 59 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время регистрируется неблагоприятная ситуация по лихорадке Денге в Таиланде, особенно на Пхукете, где с начала текущего года зафиксировано 220 случаев заболеваний, Кроме того, распространение этого заболевания зарегистрировано в провинциях Самут-Сакхот, Пханг-Нга, Накхон-Сри-Тхамарат и Краби.

"За прошедший период 2018 года 9 случаев заболеваний в Таиланде закончились летальными исходами, в том числе 2 случая на острове Пхукет. Рост заболеваемости связан с особенностями эпидпроцесса, которые характеризуются сезонностью (начинается сезон муссонов и сильная жара)", — добавляется в сообщении.

В целях профилактики подобных заболеваний в ведомстве рекомендуют россиянам, выезжающим в Перу, Таиланд, Индонезию, Индию, Вьетнам, Бангладеш, Гонконг, интересоваться о возможности заражения подобными лихорадками, использовать индивидуальные средства защиты, а по возвращении при повышении температуры информировать медиков о факте поездки в страну с тропическим климатом.

Лихорадка Денге — тяжелое вирусное заболевание, разносчиком которого является дневной комар aedes aegypti, распространенный в тропических и субтропических зонах, в том числе в странах Юго-Восточной Азии. Ход болезни во многом зависит от индивидуальных особенностей организма — от легкой формы, иногда напоминающей простуду или грипп, до тяжелой. Статистически лихорадка наиболее опасна для очень молодого или стареющего организма. Тяжелая форма болезни протекает с кожными и внутренними кровотечениями и поражениями внутренних органов.

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