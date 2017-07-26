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Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае

РИА Новости
Фото: ТАСС

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Китае, где от заболевания погиб один человек, еще два госпитализированы, сообщается на сайте ведомства.

"По сообщению местных властей автономного округа Нинся (север центральной части Китая), в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных", — говорится в сообщении.

Установлено, что заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными (коровы и овцы).

Кроме того, выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В районе вспышки объявлен карантин, рынки по продаже домашнего скота в округе закрыты, подчеркивается в сообщении.

Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок в страну. Ситуация находится на контроле ведомства.

Сибирская язва относится к группе особо опасных заболеваний сельскохозяйственных и диких животных, люди также к нему восприимчивы. Инфицирование людей происходит при контакте с заболевшими сельскохозяйственными животными. Заболевание протекает исключительно остро и заканчивается в большинстве случаев летально.

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