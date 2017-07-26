 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Старейший австралийский ученый отправился в Швейцарию на эвтаназию

РИА Новости
Фото: Newsru.com

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Самый пожилой ученый Австралии 104-летний Дэвид Гудолл направится в Швейцарию, чтобы пройти процедуру эвтаназии, сообщает газета Australian.

Хотя в австралийском штате Виктория эвтаназия была легализована в конце 2017 года, ее применение предусматривается лишь для неизлечимо больных людей. Гудолл, которому в апреле исполнилось 104 года, не страдает неизлечимой болезнью, но не хочет жить далее из-за многочисленных недугов, которые ухудшили качество его жизни.

Просьба ученого об эвтаназии была в ускоренном порядке рассмотрена и одобрена агентством, предоставляющем соответствующие услуги в швейцарском Базеле. Для этой поездки активисты собрали для ученого около 15 тысяч долларов. Гудолл планирует вылететь в Швейцарию в начале мая.

Гудолл является специалистом в геоботанике и экологической статистике. Он занимает должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте. Два года назад решение руководителей университета отправить ученого в отставку вызвало международный резонанс и было пересмотрено под давлением коллег Гудолла во всем мире.

Вас заинтересует
Ученые нашли протеин для иммунитета
Чернобыль: чем дальше катастрофа, тем больше мифов
Ученые доказали связь противораковой иммунотерапии и аспирина
Телефоны и уличные фонари вызывают раковые заболевания
Гормоны счастья: как они работают
Форма мозга подвела неандертальцев
Популярные вопросы
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
50
Болезни
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
15
Болезни
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
6
Аспирин
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Фёдор Иннокентьевич
артрит
2
Болезни
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
412 ответов
Аспирин
10 вопросов
23 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Беременность
100 вопросов
126 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров