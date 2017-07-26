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Билл Гейтс отказался работать на Трампа

Вести.Ru
Фото: Hi-News.ru

Билл Гейтс отказался от должности советника по науке в администрации президента США Дональда Трампа.

Гейтс рассказал, что на встрече с Трампом речь шла про разработку универсальной вакцины от гриппа. Гейтс ранее заявлял о намерении пожертвовать на проект 12 миллионов долларов.

Трамп "суперзаинтересовался" проектом и напомнил про вакантную с января 2017 года должность. Гейтс предложение отклонил, передает РИА Новости.

С 2009 по 2017 год должность занимал Джон Холдрен.

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