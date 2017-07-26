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В Петушинском районе обнаружили труп лося с признаками бешенства

АиФ Владимир
Фото: АиФ Владимир

В Петушинском районе Владимирской области обнаружили труп лося. Эксперты пришли к выводу, что животное болело бешенством.

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Труп дикого животного обнаружили на территории охотхозяйства «Васильковское». В настоящее время специалисты проводят комплекс профилактических мер.

По статистике на 1 апреля на территории Владимирской области выявили 7 случаев заболевания бешенством среди лис, 4 — среди собак, 5 — среди кошек. Неблагоприятными по бешенству на 1 апреля остаются 12 населенных пункто: Александровский район – деревня Аксеновка; Камешковский район – деревня Лаптево;Меленковский район – деревня Лехтово, село Илькино; Петушинский район – деревня Горушка, деревня Михейцево, деревня Иваново, деревня Старые Петушки, деревня Степаново; Собинский район – Лакинск, улица Овражная, село Глухово; Владимир – улица Алябьева.

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