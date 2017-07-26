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Росздравнадзор показал последствия некачественных косметических услуг

РИА Новости
Фото: РИАМО

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Росздравнадзор предупредил об опасных последствиях проведения некачественных косметических услуг. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В ведомстве отметили, что в последнее время врачи регистрируют рост количества осложнений у пациентов косметологических клиник и салонов.

"Наиболее частыми осложнениями инъекционных косметологических процедур являются воспалительные и аллергические реакции, гнойные абсцессы, язвы, дефекты кожных покровов", — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий предупредил, что оказание косметологических услуг на дому или не по адресу, указанному в медицинской лицензии, представляет серьезную угрозу жизни и здоровью.

Кроме того, он напомнил, что врач-косметолог должен иметь профессиональную подготовку по специальности "дерматовенерология" и профессиональную переподготовку по специальности "косметология". Медицинские изделия и лекарственные средства должны быть зарегистрированы в России, подчеркнул Плутницкий.

В четверг в СК сообщили, что днем ранее после пластической операции в частной клинике в центре Москвы скончалась 29-летняя женщина. Еще один смертельный случай во время пластической операции был зарегистрирован 15 апреля.

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