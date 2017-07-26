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Ростуризм предупредил о лихорадке чикунгунья в Бразилии

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Бразилию, информировать своих клиентов о вспышке лихорадки чикунгунья в этой стране, а самим туристам — соблюдать меры безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор на своем сайте сообщил, что, по информации министерства здравоохранения Бразилии от 18 апреля, в штате Рио-де-Жанейро выявлена вспышка заболеваний лихорадкой чикунгунья — за первый квартал зарегистрировано 4,262 тысячи случаев заболевания, что в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Бразилию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Бразилии или планирующим поездку в страну, учитывать данную информацию и соблюдать меры личной безопасности", — говорится в сообщении Ростуризма.

Также Роспотребнадзор сообщил, что руководством штата Рио-де-Жанейро принимаются меры для локализации очагов распространения заболевания, но ситуация осложняется отсутствием в стране средств диагностики и профилактики, а также недостаточным финансированием профилактических мероприятий, направленных на борьбу с москитами.

Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основные симптомами заболевания является повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. В ряде случаев заболевание протекает бессимптомно. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.

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