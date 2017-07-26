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Когда ставить прививку от энцефалита?

АиФ Пермь
Фото: АиФ Пермь

Когда станет теплее, все поедут на природу. Можно ли сейчас ставить прививки от энцефалита и что делать, если клещ всё-таки присосался?

Прививки пока ставить можно. Сейчас в Пермский край постепенно, крупными партиями, приходит вакцина от клещевого энцефалита. К примеру, с 23 по 27 апреля в регион поступит 19 тыс. доз вакцины. В общей сложности регион получит около 80 тысяч доз для взрослых и 120 тысяч доз для детей. Последние партии вакцин в Прикамье придут в мае. Сейчас уже поставили около 10 тысяч прививок.

«В первую очередь прививают жителей региона, которые находятся в группе риска: дети и те, чья работа связана с лесом, – говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог краевого Минздрава Кирилл Овчинников. – Важно обязательно исследовать клеща, так как вакцинация не спасает от других заболеваний, в частности от боррелиоза, который гораздо чаще фиксируется при укусе. Кроме того, в крае создали запас иммуно­глобулина, который необходим в качестве экстренной иммунопрофилактики против клещевого энцефалита.

Обнаружив впившегося клеща, срочно обратитесь за медицинской помощью. Если больница находится далеко, постарайтесь удалить его пинцетом методом выкручивания или осторожно ниточкой. Далее поместите в ёмкость с крышкой для дальнейшей доставки в лабораторию. Место укуса продезинфицируйте йодом, спиртом.

Отправляясь в лес, на дачу или на природу, стоит помнить о самых простых мерах защиты. Надевайте одежду светлых тонов, так как на такой одежде хорошо виден клещ. Выбирайте рубашку с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью. Клещ находится на траве и заползает на человека снизу, поэтому брюки необходимо заправлять в высокую обувь либо в носки. Обрабатывайте одежду разрешёнными противоклещевыми средствами. Стоит помнить, что клещ не присасывается сразу. Он может долго находиться на теле человека, ища место с более нежной кожей. Поэтому, будучи на природе, проводите само- и взаимоосмотры каждые 15-30 минут».

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