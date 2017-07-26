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Первый за сезон: житель Башкирии пострадал от укуса клеща, зараженного энцефалитом

ufa1.ru
Фото: ufa1.ru

В республике просыпаются клещи — за месяц в больницы обратились больше ста человек с присосавшимися насекомыми.

— 118 человек, из них 40 — дети. Многие сдают клещей на исследование, если есть подозрение на заражение, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.

Как сообщили эксперты, в лаборатории за этот месяц сдали 95 клещей. На этой неделе одно из насекомых оказалось переносчиком вируса клещевого энцефалита. Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что стоит помнить об осторожности в период майских праздников — выходить на природу в одежде, прикрывающей открытые участки кожи, наносить отпугивающие насекомых спреи.

В республики началась обработка территорий средствами от насекомых. Распыление инсектицидов проведут на площади около 3,8 тысячи гектаров, как и в прошлом году.

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