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В Австралии нашли доказательства продолжения эволюция человека

Газета.Ru
Фото: planet-today.ru

Эволюция – это процесс, который лежит в основе самой жизни и в настоящее время он продолжается. Об этом заявили ученые из Австралии, проведя соответствующее исследование, передает ФБА "Экономика сегодня".

Ранее считалось, что современные люди уже не подвергаются эволюционному отбору, но ученые не согласились с эти утверждением, назвав подобные разговоры всего лишь спекуляцией, которая ничем не подкреплена.

"У нас есть факты, доказывающие обратное — это, в частности, результаты масштабного исследования", — сообщили сотрудники Квинслендского университета.

Известно, что для того, чтобы доказать присутствие эволюции в современном мире, ученые произвели тщательный анализ генетической информации ста двадцати шести тысяч человек.

Завершив исследование, ученые рассказали, что им удалось обнаружить почти три десятка наследственных параметров, которые хорошо демонстрируют разницу между поколениями. Среди них, к примеру, есть гены, которые задают индекс массы тела, возраст начала менструации у женщин и прочие подобные вещи. Выявленные генетические факторы дают основания для того, чтобы с полной уверенность говорить о существовании эволюции.

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