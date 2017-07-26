 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Мужчины в России стали меньше курить

N24.ru
Фото: Кубанские Новости

По итогам прошлого года, в целом, количество курильщиков в стране сократилось до 29 процентов.

Согласно данным мониторинга, проведенного Всемирной организацией здравоохранения в 2017 году, курильщиками оказались 45 процентов опрошенных мужчин и 15 процентов женщин. Между тем, охотнее от табака отказывались мужчины, а вот доля курильщиц меньше не стала.

По мнению экспертов, пишут «Известия», дамам сложнее отказаться от вредной привычки и психологически, и физически. Аналогичное исследование в 2016 году показало, что в целом курили 30,9 процента жителей страны: 50,9 процента мужчин и 14,3 процента женщин.

Таким образом, за год доля курильщиков в России снизилась на 6 процентов, а курильщиц, напротив, увеличилась на 0,7 процента..

Вас заинтересует
Роспотребнадзор просит россиян защититься от малярии при поездке в «тропики»
Две поликлиники запустили пилотную версию проекта по внедрению телемедицины
Ученые выявили неожиданную опасность алкоголя
Почти три десятка вологжан пострадали от клещей
Отловом и содержанием безнадзорных животных займутся местные власти
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 220 тысяч рублей
Популярные вопросы
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
48
Болезни
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
6
Аспирин
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
14
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Пользователь 8548
Кто пользовался итальянскими каплями трезвости - МИДЗО?
1
Операция
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
408 ответов
Аспирин
10 вопросов
23 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Операция
14 вопросов
17 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Операция
14 вопросов
17 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров