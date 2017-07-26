Мужчины в России стали меньше курить

По итогам прошлого года, в целом, количество курильщиков в стране сократилось до 29 процентов.

Согласно данным мониторинга, проведенного Всемирной организацией здравоохранения в 2017 году, курильщиками оказались 45 процентов опрошенных мужчин и 15 процентов женщин. Между тем, охотнее от табака отказывались мужчины, а вот доля курильщиц меньше не стала.

По мнению экспертов, пишут «Известия», дамам сложнее отказаться от вредной привычки и психологически, и физически. Аналогичное исследование в 2016 году показало, что в целом курили 30,9 процента жителей страны: 50,9 процента мужчин и 14,3 процента женщин.

Таким образом, за год доля курильщиков в России снизилась на 6 процентов, а курильщиц, напротив, увеличилась на 0,7 процента..