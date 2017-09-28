 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

В Москве выявили очаг клещевого энцефалита

Москва24
Фото: Москва24

Эпидемиологи впервые обнаружили очаг клещевого энцефалита в столице, сообщает газета "Известия". Об этом говорится в докладе научных сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Очаг выявлен в лесопарке между Рублевским шоссе, Осенней и Крылатской улицей. Проведенные прошедшей осенью исследования показали, что инфицированные клещи и млекопитающие, например, рыжие полевки, обитают в Крылатском лесопарке.

Исследование в западном округе провели после двух случаев укуса энцефалитных клещей. В прошлом году это произошло в лесопарке у пересечения Рублевского шоссе и Осенней улицы. В 2016 году в больницу после укуса попал еще один житель столицы. Клещ впился в него на территории Центральной клинической больницы в Кунцево рядом с парком.

В столичном управлении Роспотребнадзора опасаются, что ситуация может повториться и в этом году. Однако в целом обстановка в регионе благополучная.

В начале апреля в Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей. К 6 апреля с укусами клещей в медицинские учреждения обратились 800 человек, в том числе 370 детей.

Вас заинтересует
Люди с отталкивающей внешностью зарабатывают намного больше симпатяг
Израильские ученые обнаружили связь между употреблением парацетамола во время беременности и риском развития СДВГ и аутизма у ребенка
Физические нагрузки могут вызвать болезнь нейронов
Заболеваемость ОРВИ в Брянске превысила эпидемический порог на 20%
Врачи отказали пенсионерке в Башкирии в бесплатном лекарстве против рака
Нижегородский врач предстанет перед судом за смерть пациента
Популярные вопросы
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
14
Болезни
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
46
Болезни
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
5
Аспирин
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Пользователь 8548
Кто пользовался итальянскими каплями трезвости - МИДЗО?
1
Операция
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
406 ответов
Аспирин
10 вопросов
22 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Операция
14 вопросов
17 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Операция
14 вопросов
17 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров