В Москве выявили очаг клещевого энцефалита

Эпидемиологи впервые обнаружили очаг клещевого энцефалита в столице, сообщает газета "Известия". Об этом говорится в докладе научных сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Очаг выявлен в лесопарке между Рублевским шоссе, Осенней и Крылатской улицей. Проведенные прошедшей осенью исследования показали, что инфицированные клещи и млекопитающие, например, рыжие полевки, обитают в Крылатском лесопарке.

Исследование в западном округе провели после двух случаев укуса энцефалитных клещей. В прошлом году это произошло в лесопарке у пересечения Рублевского шоссе и Осенней улицы. В 2016 году в больницу после укуса попал еще один житель столицы. Клещ впился в него на территории Центральной клинической больницы в Кунцево рядом с парком.

В столичном управлении Роспотребнадзора опасаются, что ситуация может повториться и в этом году. Однако в целом обстановка в регионе благополучная.

В начале апреля в Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей. К 6 апреля с укусами клещей в медицинские учреждения обратились 800 человек, в том числе 370 детей.