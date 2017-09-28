За месяц в Ярославской области зарегистрировали 60 случаев укусов клещей
Фото: АиФ
С 15 марта в Ярославской области зарегистрировали 60 случаев укусов клещей, об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
В этот день в лабораторию принесли первого паразита. Из 60 укушенных человек 12 заболели боррелиозом, один - энцефалитом. Медики называют особо опасные районы - Ярославский, Гаврилов-Ямский и Тутаевский.
В связи с повышением активности клещей с 1 мая до конца июня лаборатория будет работать без выходных.
В 2017 году первого проснувшегося клеща принесли в больницу имени Соловьева 27 марта. За год по области зарегистрировали 3 875 укусов. В 35% укушенные заражались боррелиозом, в 14% — энцефалитом.
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