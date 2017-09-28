 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

За месяц в Ярославской области зарегистрировали 60 случаев укусов клещей

АиФ
Фото: АиФ

С 15 марта в Ярославской области зарегистрировали 60 случаев укусов клещей, об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

В этот день в лабораторию принесли первого паразита. Из 60 укушенных человек 12 заболели боррелиозом, один - энцефалитом. Медики называют особо опасные районы - Ярославский, Гаврилов-Ямский и Тутаевский.

В связи с повышением активности клещей с 1 мая до конца июня лаборатория будет работать без выходных.

В 2017 году первого проснувшегося клеща принесли в больницу имени Соловьева 27 марта. За год по области зарегистрировали 3 875 укусов. В 35% укушенные заражались боррелиозом, в 14% — энцефалитом.

Вас заинтересует
Жителей Ульяновска просят прибраться на Воскресенском некрополе
На берегу реки в Уфе нашли свалку люминесцентных ламп
Мария Кравцова поделилась секретами здоровья
Врач перепутал пациентов и продырявил ногу индийцу с травмой головы
Физические упражнения помогают лучше учиться
«Это контрольный выстрел в голову»
Популярные вопросы
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
14
Болезни
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
46
Болезни
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
5
Аспирин
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Пользователь 8548
Кто пользовался итальянскими каплями трезвости - МИДЗО?
1
Операция
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
406 ответов
Аспирин
10 вопросов
22 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Операция
14 вопросов
17 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Операция
14 вопросов
17 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров