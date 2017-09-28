На берегу реки в Уфе нашли свалку люминесцентных ламп
Фото: ufa1.ru
Недалеко от реки Уфимки в северной части башкирской столицы местная жительница обнаружила свалку люминесцентных ламп. По словам женщины, необычную находку она обнаружила в 300 метрах от берега.
Фотографии свалки из потенциально опасных ламп жительница Уфы прислала в редакцию «Вестей».
— Люминесцентные лампы содержат в себе ртуть, которая чрезвычайно ядовита, — сообщает телеканал. — Воздействие ртути — даже в небольших количествах — может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем.
Ртуть может поразить нервную, пищеварительную и иммунную системы, негативно воздействовать на жизненно важные органы. Такие лампы необходимо утилизировать.
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