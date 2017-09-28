 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

На берегу реки в Уфе нашли свалку люминесцентных ламп

ufa1.ru
Фото: ufa1.ru

Недалеко от реки Уфимки в северной части башкирской столицы местная жительница обнаружила свалку люминесцентных ламп. По словам женщины, необычную находку она обнаружила в 300 метрах от берега.

Фотографии свалки из потенциально опасных ламп жительница Уфы прислала в редакцию «Вестей».

— Люминесцентные лампы содержат в себе ртуть, которая чрезвычайно ядовита, — сообщает телеканал. — Воздействие ртути — даже в небольших количествах — может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем.

Ртуть может поразить нервную, пищеварительную и иммунную системы, негативно воздействовать на жизненно важные органы. Такие лампы необходимо утилизировать.

Вас заинтересует
Энцефалитные клещи добрались до Москвы
Мария Кравцова поделилась секретами здоровья
В здоровом теле действительно здоровый дух: физические упражнения помогают лучше учиться
История отряда японских врачей-убийц, информация о которых долгое время скрывалась
Ветеринары удалили из живота собаки «опухоль» из плюшевых игрушек
Регионы получат средства на внедрение медицинских информационных систем
Популярные вопросы
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
14
Болезни
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
46
Болезни
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
5
Аспирин
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Пользователь 8548
Кто пользовался итальянскими каплями трезвости - МИДЗО?
1
Операция
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
406 ответов
Аспирин
10 вопросов
22 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Операция
14 вопросов
17 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Операция
14 вопросов
17 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров