На берегу реки в Уфе нашли свалку люминесцентных ламп

Недалеко от реки Уфимки в северной части башкирской столицы местная жительница обнаружила свалку люминесцентных ламп. По словам женщины, необычную находку она обнаружила в 300 метрах от берега.

Фотографии свалки из потенциально опасных ламп жительница Уфы прислала в редакцию «Вестей».

— Люминесцентные лампы содержат в себе ртуть, которая чрезвычайно ядовита, — сообщает телеканал. — Воздействие ртути — даже в небольших количествах — может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем.

Ртуть может поразить нервную, пищеварительную и иммунную системы, негативно воздействовать на жизненно важные органы. Такие лампы необходимо утилизировать.