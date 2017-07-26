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В республике отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Карельские вести
Фото: Карельские вести

Среди всего населения, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,2 %.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия сообщает, что эпидемия ОРВИ и гриппа снижается интенсивность. В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин шесть классов в четырех школах г. Петрозаводска, один класс в лицее г. Костомукша, полностью закрыта СОШ в д. Каршево Пудожского района и одна группа в МДОУ (п. Пиндуши Медвежьегорского района).

При проведении мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа А — A(H1N1) pdm 2009 и респираторных вирусов (РС, риновирус).

Зато активизируются лещевые инфекции. В лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратилось 5 человек, все взрослые.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проведено исследование шести клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций, в двух случаях выделен возбудитель клещевого боррелиоза.

Роспотребнадзор напоминает: в профилактике клещевых инфекций одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

По материалам: ptzgovorit.ru

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