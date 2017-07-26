В Ханты-Мансийске школы и детские сады закрыли на карантин из-за ОРВИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апр — РИА Новости. Школы и детские сады Ханты-Мансийска закрыты на карантин из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, предполагается, что занятия возобновятся 7 мая, сообщается в субботу на сайте местной администрации.

"Приказом Департамента образования города с 29 апреля по 6 мая включительно ученики общеобразовательных учреждений города будут переведены на дистанционное обучение. Кроме того, все дошкольные образовательные учреждения будут закрыты с 29 апреля по 6 мая включительно – прием детей в эти дни проводиться не будет", — говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника местного отдела Роспотребнадзора Анастасии Трофимик, такая мера вызвана тем, что в Ханты-Мансийске продолжается эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Поскольку большинство заболевших – дети первого года жизни, малыши 2-6 лет, школьники, мы считаем необходимым разобщить все без исключения детские коллективы на короткий срок. Разобщение детских коллективов должно дать положительный эффект и приостановить распространение заболеваемости", — цитирует Трофимик сайт муниципалитета.

В свою очередь, согласно данным Роспотребнадзора, на начало текущей недели столица Югры не входила в число городов, где фиксируется превышение среднеокружных показателей заболеваемости.

В начале февраля школы Ханты-Мансийска уже переводили на дистанционную форму обучения из-за ОРВИ и гриппа. Карантин продлился неделю.