Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога на 31,6%

Уровень заболеваемости гриппом и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве по совокупному населению остается ниже эпидемического порога на 31,6%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве стабильная, число заболевших в городе за последние две недели сократилось на 35%. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице на 16 неделе 2018 г. во всех возрастных группах ниже эпидемического порога, в том числе: по совокупному населению на 31,6%, среди детей до двух лет – на 47,8%, среди детей трех-шести лет – на 36,8%, среди детей семи-14 лет – на 63,0%, среди взрослого населения – на 25,2%», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на протяжении всего текущего эпидемиологического сезона показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице не превысили эпидемического порога.

«По данным Департамента образования города Москвы, в связи с отсутствием более 20% списочного состава по причине заболевания гриппом и ОРВИ были введены ограничительные мероприятия в отдельных классах и группах общеобразовательных организаций. При этом полного закрытия образовательных организаций не осуществлялось, сроки проведения каникул не переносились», - отмечается в сообщении.