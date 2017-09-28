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Как очистить артерии

Don't Panic
Фото: Don't Panic

Холестерин накапливается на стенках артерий и со временем провоцирует развитие массы проблем со здоровьем. В худшем варианте развития событий у человека развивается атеросклероз, ведущий к сердечной недостаточности и прочим болезням. Между тем, предотвратить неприятности довольно просто — достаточно будет добавить в рацион вот эти продукты.

Чеснок

По результатам исследований Калифорнийского университета было доказано, что чеснок не только прекрасно укрепляет иммунитет, но и предотвращает накопления кальция на стенках коронарных артерий. Притом, его не нужно есть постоянно и в больших количествах — просто добавляйте его в некоторые блюда. Этого будет достаточно.

Виноград

Высокое содержание антиоксидантов в винограде помогает этой ягоде противостоять окислению холестерина. В результате этого процесса и формируется «грязный» налет на стенках артерий. Кроме того, виноград рекомендуют врачи в качестве поддерживающего продукта — он уменьшает риск образования тромбов.

Оливковое масло

Оливковым маслом и вовсе стоило бы заменить все другие масла. Регулярное употребление оливкового масла снижает уровнь холестерина в крови, что укрепляет стенки артерий.

Клюква

Клюквенный сок очень эффективно борется с налетом кальция на стенках сосудов. А еще клюква усиливает способность клеток поглощать жиры, которые, соотвественно, перестают скапливаться в кровеносных сосудах.

Помидоры

Индийские ученые доказали, что свежие помидоры отличаются высоким содержанием ликопена — элемента, предотвращающего затвердевание стенок артерий. Кроме того, ликопен является очень мощным антиоксидантом, снижающим риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Шпинат

Морячок Попай из одноименного мультика не зря так любил шпинат — полезный источник калия и фолиевой кислоты. Оба элемента предотвращают развитие гипертонии и препятствуют образованию холестерина.

Гранат

Гранатовый сок вообще очень полезен для здоровья. Он содержит огромное количество антиоксидантов — ежедневный стакан свежего гранатового сока прекрасно скажется на состоянии артерий, да и всего организма в целом.

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