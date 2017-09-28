А.Хрипун: Более 90 тыс. процедур переливания крови сделано в московских больницах в 2017 г.

Более 90 тыс. процедур переливания крови было сделано в больницах Москвы в 2017 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В целом ряде случаев наличие достаточного количества донорской крови является критически важным для спасения жизни пациентов. В прошлом году переливание различных компонентов крови в московских больницах было сделано более 90 тыс. раз. Это многие сотни жизней, спасенных благодаря вам и всем тем, кто сегодня становится донорами. Очень важно то, что количество таких неравнодушных людей среди москвичей постепенно растет и уже превышает 80 тыс. человек. Больше становится среди них и «Почетных доноров Москвы», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

В департаменте добавили, что 20 апреля состоялось вручение удостоверений и знаков «Почетный донор Москвы». Его получили 20 жителей столицы, совершивших более 20 безвозмездных донаций крови или 30 донаций плазмы. Также памятные награды получили представители организаций, в которых совместно с Центром крови им. О.Гаврилова и отделениями переливания крови московских больниц регулярно организуются Дни донора для сотрудников. В их числе - МГУ им. М.Ломоносова, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.Пирогова, Московский государственный технический университет им. Н.Баумана, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Сбербанк России, Московский метрополитен и Группа компаний «Ростех».

Национальный день донора ежегодно отмечается в России 20 апреля, начиная с 2007 г.