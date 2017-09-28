Девочку-подростка убило в Москве взлетевшим мусорным баком

В Москве во время урагана погибла 13-летняя девочка, которую накрыло внезапно взлетевшим от порыва ветра мусорным баком; в Сети появились кадры жуткого происшествия.

В Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как внезапный порыв ветра срывает ограждение с мусорными баками и бросает их на двух девочек, случайно оказавшихся неподалеку, сообщает Telegram-канал HuePub.

По сообщениям СМИ, погибшему ребенку было 13 лет, вторая девочка госпитализирована с сотрясением мозга.