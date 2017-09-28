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29 сосудистых центров создали в Москве

РИАМО
Фото: РИАМО

В столице работают 29 сосудистых центров, куда доставляют пациентов на первый этап реабилитации в случаях инфаркта или инсульта, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«Двадцать девять (сосудистых центров – ред.). Расположены они в крупных многопрофильных клиниках», — сказал Хрипун в интервью «Российской газете».

Он также отметил проблемы позднего обращения за помощью: Хрипун рассказал о ночном инсульте или инфаркте — когда человек засыпает здоровым, а просыпается больным.

Он подчеркнул, что в отделении реанимации сосудистых центров проходит первый этап медицинской реабилитации для таких пациентов. Всего этапов три.

«Второй этап осуществляется в этой же больнице или в специализированном учреждении, которое называется научно-практический центр медицинской реабилитации и спортивной медицины. В частности, в его крупном филиале, который в поселке Некрасовка», — отметил глава департамента.

Хрипун уточнил, что третий этап сейчас создается в столице. Его пропишут в московских поликлиниках, и он будет представлять из себя подразделение, занимающееся, в том числе, последствиями инсульта. В некоторых поликлиниках такие подразделения уже есть.

По словам Хрипуна, центр медицинской реабилитации рассчитан на 550 мест, еще 200 мест есть в других учреждениях. Глава департамента отметил, что количество мест надо увеличивать, но для этого необходимо преодолеть дефицит специалистов.

Хрипун уточнил, что медицинская реабилитация входит в систему ОМС и поэтому является бесплатной.

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