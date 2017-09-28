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Новый рентген-кабинет появится в НИИ «скорой помощи» им. Н.Склифосовского

Агентство «Москва»
Фото: Мещанская Слобода

Новый рентгенодиагностический кабинет появится в научно-исследовательском институте «скорой помощи» им. Н.Склифосовского, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Переоборудование помещений под установку высокотехнологичного медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: Большая Сухаревская площадь, д. 3, стр. 21, Мещанский район, Центральный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н.Склифосовского разместят рентгенодиагностический кабинет на последнем этаже пятнадцатиэтажного здания.

«В рамках переоборудования помещений в составе рентгенодиагностического кабинета появятся процедурная, комната управления, а также кабинет врача. Кабинеты будут предназначены для диагностики пациентов с тяжелой многоуровневой травмой позвоночника, с тяжелой костной травмой и осложненной травмой груди. Переоборудованные помещения оснастят всем необходимым медицинским, технологическим оборудованием и мебелью в соответствии с их функциональным назначением», - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что ремонтные работы предполагают частичный демонтаж старых и устройство новой кирпичной перегородки с дверным проемом, а также замену напольного покрытия, стен и потолков. Кроме того, проектом предусмотрена установка рентгенозащитных окон и дверных блоков.

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