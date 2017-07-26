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Учёные из Новосибирска изобрели сверхпрочные керамические шурупы для операций на позвоночнике

МедикФорум
Фото: МедикФорум

Научные сотрудники расположенного в Новосибирске вуза НГТУ научились получать сверхпрочную керамику, из неё они намерены производить шурупы для операций на позвоночнике. Главным их преимуществом перед металлическими является долговечность, что избавит пациента от повторных хирургических манипуляций по замене медицинского изделия.

Описанные шурупы планируется применять в таких медицинских отраслях, как ортопедия и травматология, когда человеку требуется операция. Исходя из полученной информации от учёных из Новосибирска для МедикФорума, стоимость этих изделий, изготавливаемых из сверхпрочного вида керамики, ниже зарубежных аналогов в 3-4 раза. Сейчас разработка находится на стадии тестирования на лабораторных животных.

Так, имплантаты уже введены нескольким детёнышам свиньи, и пока у нежвачных парнокопытных отмечена хорошая реакция на материал, включая отсутствие аллергии и отторжения организмом. Исследователи отметили, что подопытные поросята хорошо восстанавливаются после проведенных операций по вживлению в их позвоночники описанных устройств.

Прочность шурупа отечественные изобретатели увеличили путём добавления в материал оксида алюминия и алюмомагнезиальной шпинели. Если устройство из обычной керамики в процессе вкручивания в кость раскрошилось бы, то выполненное из нового вида указанного материала изделие сохраняет свою целостность.

Разработка уже получила патент, пробную партию высокопрочных шурупов изготовила компания «НЭВЗ-Керамикс», задействованная в производстве эндопротезов из керамики.

Заявлено, что оксидная керамика может стать востребованной не только в медпрактике, но в металлургии, энергетике, радио- и теплотехнике, представляя собой базу для создания иных, более усовершенствованных, материалов.

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