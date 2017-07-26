В Техасе бабуины сговорились, чтобы сбежать от ученых

В Техасе четверо бабуинов объединили усилия, чтобы сбежать из вольера исследовательского института, в котором животных использовали для опытов. О необычном происшествии сообщается на сайте института.

В Юго-Западном национальном центре исследования приматов, подразделении Техасского института биомедицинских исследований, содержатся более 2500 животных, включая 1100 бабуинов, которые используются в исследованиях ожирения, сердечных заболеваний и устойчивости к инсулину. Сбежавшие животные находились в помещении под открытым небом с еще более чем сотней бабуинов, на тот момент не задействованных в исследованиях. Территория была ограничена стенами с загнутыми внутрь верхними краями, что должно было помешать обезьянам выпрыгивать наружу. Четверо бабуинов догадались установить вертикально бочку для корма объемом более 200 литров и забраться на нее, чтобы выбраться на поверхность. Трое из них перебрались через ограждение института, один же вернулся обратно.

Сотрудникам института удалось поймать беглецов и вернуть их в вольер. Произошедшее вызвало недовольство со стороны общественности - так, в частности, пользователи соцсетей требуют перевода животных в заповедник.