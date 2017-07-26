 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

В Техасе бабуины сговорились, чтобы сбежать от ученых

Газета.Ru
Фото: Газета.Ru

В Техасе четверо бабуинов объединили усилия, чтобы сбежать из вольера исследовательского института, в котором животных использовали для опытов. О необычном происшествии сообщается на сайте института.

В Юго-Западном национальном центре исследования приматов, подразделении Техасского института биомедицинских исследований, содержатся более 2500 животных, включая 1100 бабуинов, которые используются в исследованиях ожирения, сердечных заболеваний и устойчивости к инсулину. Сбежавшие животные находились в помещении под открытым небом с еще более чем сотней бабуинов, на тот момент не задействованных в исследованиях. Территория была ограничена стенами с загнутыми внутрь верхними краями, что должно было помешать обезьянам выпрыгивать наружу. Четверо бабуинов догадались установить вертикально бочку для корма объемом более 200 литров и забраться на нее, чтобы выбраться на поверхность. Трое из них перебрались через ограждение института, один же вернулся обратно.

Сотрудникам института удалось поймать беглецов и вернуть их в вольер. Произошедшее вызвало недовольство со стороны общественности - так, в частности, пользователи соцсетей требуют перевода животных в заповедник.

Вас заинтересует
Сетчатые импланты для влагалища неэффективны почти в половине случаев
В Москве на конференции по ВИЧ/СПИД активисты провели перед Голодец акцию "Стоп перебои"
Учёные: Сидячий образ жизни приводит к атрофии мозговых тканей
Ученые выяснили, что будет с мышцами на Марсе
Роспотребнадзор создал новый препарат для профилактики ВИЧ
Мыши для здоровья и жизни городских жителей гораздо опасней крыс
Популярные вопросы
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
46
Болезни
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
13
Болезни
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Петр Петрович
Посоветуйте таблетки для сна
13
Сон
Читать дальше
Настасья Соловьева
Как похудеть после 40 лет женщине - советы диетолога
12
Диета
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
405 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Беременность
100 вопросов
126 ответов
Дети
96 вопросов
145 ответов
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров