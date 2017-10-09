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В Госдуму внесли поправки о запрете рекламы лекарств на телевидении

РИА Новости
Фото: РИА Новости

РИА НОВОСТИ

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