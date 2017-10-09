В Красноярске 8-месячного ребенка укусил клещ

С младенца в черте города сняли клеща. Об этом написали пользователи в группе «Солнечный» в социальной сети.

Мама ребенка рассказала, что они гуляли с 8-месячным сыном во дворе на ул. 40 лет Победы, а после дома обнаружили впившегося клеща. Его сняли и отвезли в лабораторию, где проверили на инфекции. Клещ не был переносчиком болезни.