В Красноярске 8-месячного ребенка укусил клещ
Фото: АиФ Красноярск
С младенца в черте города сняли клеща. Об этом написали пользователи в группе «Солнечный» в социальной сети.
Мама ребенка рассказала, что они гуляли с 8-месячным сыном во дворе на ул. 40 лет Победы, а после дома обнаружили впившегося клеща. Его сняли и отвезли в лабораторию, где проверили на инфекции. Клещ не был переносчиком болезни.
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