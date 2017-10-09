В Минздраве предлагают наказывать за призывы к отказу от обследования на ВИЧ
Фото: Парламентская газета
В Минздраве разработали проект федерального закона, предлагающий запретить распространять информацию, содержащую призыв к отказу от медицинского освидетельствования для выявления и лечения ВИЧ-инфекции.
Информация о подготовке законопроекта опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект также устанавливает меры ответственности за распространение такой информации. Ведомство также подготовило проект федерального закона о внесении изменений в КоАП.
Документ направлен на осуществление утверждённого Правительством плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
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