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В Минздраве предлагают наказывать за призывы к отказу от обследования на ВИЧ

Парламентская газета
Фото: Парламентская газета

В Минздраве разработали проект федерального закона, предлагающий запретить распространять информацию, содержащую призыв к отказу от медицинского освидетельствования для выявления и лечения ВИЧ-инфекции.

Информация о подготовке законопроекта опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект также устанавливает меры ответственности за распространение такой информации. Ведомство также подготовило проект федерального закона о внесении изменений в КоАП.

Документ направлен на осуществление утверждённого Правительством плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

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