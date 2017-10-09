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Суд рассмотрит в закрытом режиме жалобу на приговор врачу Мисюриной

Российская Газета
Фото: Российская Газета

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года лишения свободы по делу о врачебной ошибке, в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Провести заседание в закрытом режиме", - постановил судья.

22 января медик была признана виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента". Было установлено, что в 2013 году осужденная допустила нарушения медицинской процедуры при проведении трепанобиопсии в частной московской клинике.

Вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Требование о пересмотре этого дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, которые не уверены, что именно действия Мисюриной привели к смерти пациента.

В феврале судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда удовлетворила представление прокуратуры об изменении меры пресечения врачу-гематологу Елене Мисюриной. Женщину отпустили на свободу прямо в зале суда. До рассмотрения апелляционной жалобы на приговор она будет находиться под подпиской о невыезде.

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