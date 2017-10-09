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Жителей Алтайского края призывают не выезжать в лес из-за активности клещей

АиФ - Алтай
Фото: АиФ - Алтай

Роспотребнадзор призывает жителей Алтайского края отказаться от поездок в лес из-за активности клещей.

С начала сезона в крае один взрослый и двое детей пострадали от присасывания клещей. Энцефалитных клещей не зарегистрировано.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что пик активности клещей приходится на май. Поэтому в этот период лучше отказаться от поездок на природу, а также необходимо соблюдать меры профилактики.

Детям, пострадавшим от присасывания клещей, вводят иммуноглобулин бесплатно. В Барнауле это можно сделать в травмпункте детской поликлиники №9. В районах процедура проводиться в детских поликлиниках по месту жительства.

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