Жителей Алтайского края призывают не выезжать в лес из-за активности клещей

Роспотребнадзор призывает жителей Алтайского края отказаться от поездок в лес из-за активности клещей.

С начала сезона в крае один взрослый и двое детей пострадали от присасывания клещей. Энцефалитных клещей не зарегистрировано.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что пик активности клещей приходится на май. Поэтому в этот период лучше отказаться от поездок на природу, а также необходимо соблюдать меры профилактики.

Детям, пострадавшим от присасывания клещей, вводят иммуноглобулин бесплатно. В Барнауле это можно сделать в травмпункте детской поликлиники №9. В районах процедура проводиться в детских поликлиниках по месту жительства.