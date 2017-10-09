Жителей Алтайского края призывают не выезжать в лес из-за активности клещей
Фото: АиФ - Алтай
Роспотребнадзор призывает жителей Алтайского края отказаться от поездок в лес из-за активности клещей.
С начала сезона в крае один взрослый и двое детей пострадали от присасывания клещей. Энцефалитных клещей не зарегистрировано.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что пик активности клещей приходится на май. Поэтому в этот период лучше отказаться от поездок на природу, а также необходимо соблюдать меры профилактики.
Детям, пострадавшим от присасывания клещей, вводят иммуноглобулин бесплатно. В Барнауле это можно сделать в травмпункте детской поликлиники №9. В районах процедура проводиться в детских поликлиниках по месту жительства.
Вас заинтересует
Ученые изобрели имплантат для защиты от ВИЧ
КДЦ №4 в Крылатском реализует проект «Здоровая столица»
Более 800 женщин обследовали на рак груди во время акции в Барнауле
На Ямале выявлено более сотни случаев свиного и гонконгского гриппа. Десятки пациентов госпитализируют с пневмониями
Российские ученые создали футболку-ЭКГ
Стимуляция мозга поможет вылечить депрессию без лекарств
Популярные вопросы
Юрий Перчуляк
Елена Григорьева
Задайте ваш вопрос
Петр Петрович
Настасья Соловьева