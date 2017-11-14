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Лучшее за день. 13 апреля

Индикатор
Фото: Индикатор

Замена зубным пломбам, секреты сокола-сапсана, лекарство от аллергии, ловушка для электронов и пограничники Александра Македонского – таков наш ночной дайджест.

Помогает ли Кларитин от аллергии, чем он может быть лучше или хуже Супрастина, почему аллергия на пыльцу получила название «сенная лихорадка» и какие лекарства считают «блокбастерами», читайте в рубрике «Чем нас лечат».

Скоро стоматологам будет проще: ученые нашли альтернативу пломбам.

В империи Александра Македонского тоже были пограничники. Российские археологи выяснили детали их быта.

Что общего у сокола-сапсана и ракеты? Теперь мы это знаем.

Почему автор «Автостопом по галактике» мог оказаться прав насчет полотенец, что происходит с человеческими клетками в невесомости и как заставить их летать, не убив при этом, рассказываем в репортаже из «Сколково».

Электроны можно поймать в ловушку. Однако делать ее придется из графена.

Лед тоже иногда горит. Но для этого нужны особенные условия.

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