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Вице-спикер Госдумы предложил заменить лекарства из США народными средствами

Свободная пресса
Фото: "Открытый Нижний"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба. Такую идею он предложил во время эфира программы «60 минут» на канале «Россия 1». Народными средствами можно будет воспользоваться в случае принятия ответных мер на антироссийские санкции.

Предложение вице-спикера вызвало волну негатива в Сети. Как сообщает РИА Новости, позже Толстой прокомментировал свои слова о боярышнике и коре дуба, заявив, что это была шутка. «Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись», — добавил он.

Ранее «СП» сообщала, что в Госдуме предложили ограничить поставки в РФ лекарственных средств, табака и алкоголя из США. Авторы антиамериканского законопроекта предлагают Кабмину РФ и главам регионов проработать вопрос об импортозамещении продукции из США, подпадающей под российские санкции.

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