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ГД предложила ограничить ввоз лекарств, продуктов и алкоголя из США

Российская Газета
Фото: Российская Газета

Поводом для инициативы стал тот факт, что минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого российский рынок акций резко упал, бизнес потерял миллиарды. Эти новые меры пополнили уже ранее введенные антироссийские ограничения, и 11 апреля спикер Госдумы предложил зеркально ответить на "хамское поведение" Вашингтона - это произошло в ходе общения депутатов с главой кабмина Дмитрием Медведевым, который выступал с отчетом. Сам же Медведев подчеркнул, что ответные меры "должны быть хорошо просчитаны, адекватны и не наносить ущерба нам самим".

Во внесенном по следам этой дискуссии законопроекте необходимость контрсанкций обосновывается соображениями защиты интересов и безопасности граждан РФ, а также предупреждения дальнейших недружественных действий. Меры предлагается ввести не только против Штатов, но и против "иных государств, принявших решение о присоединении к действиям США и введении экономических санкций" или "поддержавших такие решения".

Отметим, что документ вносился еще до ракетного удара США и стран-союзников по Сирии, так что он может быть доработан с учетом произошедшего, не исключили парламентарии.

Как сообщил спикер ГД, совет нижней палаты парламента обсудит проект об ответе Москвы на политику Вашингтона 16 апреля. Пока документ предполагается вынести на пленарное заседание 8 мая (дело в том, что депутаты уходят на двухнедельные каникулы, а потом разъедутся по регионам для работы с избирателями). Однако ряд парламентариев не исключают внеочередного рассмотрения важного проекта - прецеденты выхода из отпуска уже были. В любом случае, документ будет до принятия подробно обсуждаться с экспертами, предстоит рассылка в регионы, говорил Володин.

Решение по конкретным товарам, ввоз которых будет ограничен, депутаты оставляют за правительством. Окончательный вердикт, конечно, за президентом. Парламентарии же предлагают запрет или ограничения на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции и продовольствия, алкогольной продукции и табачных изделий, тех лекарств, аналоги которых производятся в России, а также приостановление или прекращение сотрудничества в авиастроении и ракетно-космической отрасли. Первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников добавил, что в список может войти и высокотехнологичная продукция, включая программное обеспечение. При этом в проекте закона дается поручение правительству и губернаторам проработать механизмы по замещению на российском рынке ограничиваемых товаров.

По словам руководителя фракции "Единая Россия", вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, законопроект не распространяется на ввоз каких-либо товаров для граждан для личного пользования. Они смогут покупать в США продукты и лекарства и привозить в Россию.

Много ли нам поставляют Штаты? Согласно данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году в Россию по торговым каналам прибыло: 6,4 тыс. тонн минеральной воды и безалкогольных напитков, 1,8 тыс. тонн какао-пасты, около 1,5 тыс. тонн соусов и продуктов для их изготовления, 1,4 тыс. тонн кормов для домашних животных и т.п. При этом весь алкоголь, который идет в Россию из США, премиального уровня, так что потребители ограничение почти не заметят, говорят эксперты. Табачные изделия вообще не поставляются.

В документе есть ряд статей политического характера, сообщил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Самая важная норма дает правительству возможность составить список граждан США, которым запрещен въезд на территорию России. Вводится запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США и других стран, которые ведут себя недружественно.

Дмитрий Медведев призвал хорошо просчитать ответные меры

По словам главы Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, верхняя палата российского парламента "поддержит инициативу, поскольку в США уже не видят берегов в своем беспредельном поведении".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после внесения законопроекта заявил, что в Кремле "еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций, на это потребуется какое-то время". "Но в любом случае можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут приниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам", - добавил он.

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