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Эксперт: запрет на импорт лекарств из США может повлиять на отдельные сегменты

ТАСС
Фото: Федеральное агентство политических новостей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Запрет на импорт лекарственных препаратов, ввозимых из США в Россию, может негативно сказаться на отдельных сегментах фармацевтической отрасли. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Baikal Communications Group Эдуард Войтенко.

В пятницу, 13 апреля, лидеры всех фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". Документ, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран. Однако лекарств, аналогов которых в России нет, ограничения не коснутся.

"В настоящее время доля производителей США на фармрынке России - около 10%. Основной импортер - Европейский союз (более 70%). По объему продукции российский рынок находится на 14-м месте в мире и в лучшем случае сохранит эту позицию в ближайшие годы. Объем импорта, грубо говоря, приближается к отметке в $10 млрд. Как видно из структуры импорта, от ЕС наша страна зависит критически. От США, возможно, меньше, если брать ситуацию в целом", - сказал Войтенко.

По его словам, Россия все-таки очень зависима от импорта лекарственных препаратов и фармацевтического сырья, особенно в узких, специализированных сферах. Может так получиться, что для каких-то пациентов американские препараты будет нечем адекватно заменить.

Фактический объем импорта американских препаратов в ценах российских производителей за 2017 год - около 40 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель гендиректора по развитию фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. Он уточнил, что в государственном реестре лекарственных средств Минздрава России - 1019 препаратов, которые производятся в США. Однако для большинства таких препаратов зарегистрировано несколько производственных площадок.

Перечень препаратов под вопросом

"Давать какие-либо комментарии по перечню лекарственных препаратов, которые попадут под запрет импорта, бессмысленно, потому что его нет", - говорит исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сете (РААС) Нелли Игнатьева.

При этом "позитивной новостью" она назвала наличие в законопроекте уточнения, что санкции не коснутся препаратов, которые выпускаются только у одного производителя.

В свою очередь член экспертного совета при правительстве РФ Владимир Гурдус заявил, что "нельзя ставить лекарства в один ряд с табаком и алкоголем - от прекращения поставок табака и алкоголя можно отказаться, но не от лекарств, поскольку это слишком сильно ударит по населению".

О законопроекте

Помимо возможного запрета на импорт алкоголя, табака и лекарств законопроект предусматривает ограничение сотрудничества российских компаний с иностранными предприятиями в атомной, авиастроительной или ракетно- двигательной отраслях.

Российские контрсанкции также могут коснуться консалтинговых и аудиторских компаний, доля иностранного участия в которых превышает 25% - им могут запретить оказывать услуги госкомпаниям РФ.

Кроме того, компаниям, в уставном капитале которых более 25% находится под контролем США или другого иностранного государства, могут ограничить доступ к приватизации имущества на территории России.

В Минэкономразвитии заявили, что изучают документ.

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