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В КПРФ опровергли сообщения о госпитализации Зюганова

ТВ Центр
Фото: ТВ Центр

В пресс-службе КПРФ опровергли сообщения различных СМИ о том, что лидер партии Геннадий Зюганов находится в реанимации после сложной операции. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это все домыслы каких-то Telegram-каналов, это все глупости, никакой госпитализации нет", - сказал руководитель пресс-службы коммунистов, депутат Госдумы Александр Ющенко.

При этом он не исключил, что Зюганов мог по какой-либо причине обратиться к врачу, как и любой другой человек. "Имеет же он право - может быть, это связано с зубом или, в конце концов, бородавка на пальце выскочила", - сказал Ющенко.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Зюганову провели сложную операцию из-за обострения хронического заболевания и в настоящее время он находится в реанимации одной из московских больниц.

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