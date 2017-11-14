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Ветеранов войны в Подмосковье могут освободить от оплаты соцуслуг на дому

РИА Новости
Фото: РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Власти Подмосковья предлагают освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от платы за социальные услуги, оказываемые на дому, сообщила первый заместитель министра социальной защиты населения Московской области Надежда Ускова.

right" Предлагается освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от платы за социальные услуги, оказываемые на дому", — сказала Ускова, выступая на заседании Московской областной думы в четверг.

По данным Усковой, всего в регионе проживают 5,93 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны — участников боевых действий, а также 62 тысячи тружеников тыла и несовершеннолетних узников концлагерей. Новшества коснутся 8,5 тысячи человек — ветеранов, инвалидов и приравненных к ним лиц. Законопроект рассмотрен в первом чтении большинством голосов и планируется к принятию в целом на ближайшем заседании регионального парламента.

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