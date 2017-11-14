 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Число полетов над Россией выросло почти на 10% в январе-марте - до 343,9 тыс.

Агентство «Москва»
Фото: МедикФорум

Число полетов над Россией выросло на 9,95% в январе-марте 2018 г. - до 343,9 тыс., сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).

«Всего по итогам I квартала 2018 г. отечественные и зарубежные авиаперевозчики совершили 343 тыс. 913 полетов (рост составил 9,95%). По внутренним маршрутам совершено 163 тыс. 321 полет (рост - 7,36%). На международных трассах обслужено 180 тыс. 592 полета (рост - 12,41%), в том числе транзитом через воздушное пространство России 70 тыс. 134 полета (рост - 10,44%)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте российские и иностранные пользователи воздушного пространства Российской Федерации выполнили 122 тыс. 227 полетов, превысив показатели аналогичного периода прошедшего года на 9,13%. На внутренних воздушных линиях совершено 58 тыс. 373 полетов, рост составил 5,06%. На международных трассах осуществлено 63 тыс. 854 полета (рост - 13,13%), из которых транзитом через РФ выполнено 24 тыс. 742 полета (рост - 10,83%).

Вас заинтересует
Не все консервные банки безопасны для пищеварительного тракта
НИИ Здравоохранения: Супермаркеты восполнят лекарствами убытки от алкоголя
Ветеранов войны в Подмосковье могут освободить от оплаты соцуслуг на дому
Челябинка отсудила у больницы 200 тыс. рублей за плохо проведённую операцию
В России снизилась смертность и выросла продолжительность жизни в 2017 году
Лекцию о вакцинах прочтут в Нижегородской Вышке
Популярные вопросы
Олег Цветков
Лекарство от простатита
4
Болезни
Читать дальше
Светлана Шаманаева
Эффективная диета для похудения на 15 кг за месяц
3
Диета
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
3
Аспирин
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Настюшка Филиппова
Можно ли кетанов при беременности?
2
БеременностьКетанов
Читать дальше
Кристина Усманова
Как вывести лишнюю жидкость из организма?
2
Диета
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Диета
25 вопросов
71 ответ
Болезни
198 вопросов
401 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Беременность
100 вопросов
126 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Дети
96 вопросов
145 ответов
Операция
12 вопросов
16 ответов
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров