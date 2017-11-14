Число полетов над Россией выросло на 9,95% в январе-марте 2018 г. - до 343,9 тыс., сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).

«Всего по итогам I квартала 2018 г. отечественные и зарубежные авиаперевозчики совершили 343 тыс. 913 полетов (рост составил 9,95%). По внутренним маршрутам совершено 163 тыс. 321 полет (рост - 7,36%). На международных трассах обслужено 180 тыс. 592 полета (рост - 12,41%), в том числе транзитом через воздушное пространство России 70 тыс. 134 полета (рост - 10,44%)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте российские и иностранные пользователи воздушного пространства Российской Федерации выполнили 122 тыс. 227 полетов, превысив показатели аналогичного периода прошедшего года на 9,13%. На внутренних воздушных линиях совершено 58 тыс. 373 полетов, рост составил 5,06%. На международных трассах осуществлено 63 тыс. 854 полета (рост - 13,13%), из которых транзитом через РФ выполнено 24 тыс. 742 полета (рост - 10,83%).