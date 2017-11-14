Комитет Госдумы по охране здоровья окажет законодательную поддержку кабмину, заявил Морозов

Комитет Госдумы по охране здоровья будет оказывать законодательную поддержку всем инициативам правительства, направленным на улучшение медицинской помощи и стимулирование граждан в заботе о своем здоровье. Об этом в комментарии «Парламентской газете» заявил глава Комитета Дмитрий Морозов.

«Законодательное обеспечение совершенствования здравоохранения, работа над бюджетом в области охраны здоровья, осуществление парламентского контроля — задачи для Комитета, для каждого, кто заинтересован в доступности и качестве современной медицины в стране», — сказал Морозов, комментируя отчет председателя Правительства Дмитрия Медведева перед Государственной Думой.

По словам Морозова, в Комитете удовлетворены тем, что глава кабмина обратил особое внимание на возможность получения и качество оказания медицинской помощи в любой точке страны.

«На оснащение детских поликлиник регионам выделяются существенные средства, увеличен парк машин «Скорой помощи», в отдаленных регионах страны работает санавиация — все это звенья одной цепи, позволяющие получить доступ всех россиян к медицине», — указал депутат.

Кроме того, заметил глава Комитета, важно, что был поднят вопрос обеспечения лекарственными препаратами по орфанным заболеваниям, который контролирует Комитет по охране здоровья.

«Нами создан Экспертный совет, цель работы которого — расширение взаимодействия между Комитетом по охране здоровья, органами исполнительной власти, медицинскими и пациентскими организациями, а также усиление парламентского контроля в этой сфере здравоохранения», — рассказал Дмитрий Морозов.