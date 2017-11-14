 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Раненную в Хабаровском крае тигрицу не будут отправлять для проведения операции в Москву

РИАМО
Фото: РИАМО

Большинство специалистов в России и часть экспертов за рубежом пришли к мнению, что тигрицу, раненную 7 марта 2018 года на территории заказника «Матайский» в Хабаровском крае, опасно перемещать на большие расстояния, поэтому ее не будут перевозить в Москву для проведения операции, сообщается на сайте центра «Амурский тигр».

«Мы были готовы отправить тигрицу в Москву. Огромное спасибо авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия», которые были готовы оперативно доставить как оборудование, необходимое для перемещения тигрицы из Владивостока в Москву, так и саму тигрицу. Тем не менее после длительного изучения анализов, снимков, отслеживания состояния тигрицы большая часть специалистов пришла к выводу, что транспортировка для тигрицы может стать полетом в один конец», — сказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он добавил, что операцию проведут на месте, в Приморском крае, с помощью местных специалистов.

«В большинстве стран мира от таких животных отказываются и усыпляют. Но когда мы смотрим в глаза пострадавшей тигрице, понимаем, что она просит дать ей шанс. И мы не вправе ей в этом отказать», — подчеркнул Арамилев.

Тигрица по-прежнему находится в центре реабилитации МРОО «Центр «Тигр», где ее готовят к операции. Как отметил директор организации Виктор Кузьменко, есть небольшая положительная динамика, тигрица ест и пьет самостоятельно. Однако ее состояние остается тяжелым.

«Ранее предполагалось, что динамика будет более положительной и тигрица отправится в Москву, где и останется жить. Однако наблюдения за хищницей показали, что перелет тигрица может не перенести. Поэтому было принято решение продолжать лечение тигрицы в Приморье», — пояснил Кузьменко.

Как отмечается в сообщении, тигрицу нашли 7 марта 2018 года на территории государственного природного заказника краевого значения «Матайский» в Хабаровском крае. Хищница была ранена картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Тигрицу оперативно доставили в центр реабилитации МРОО «Центр «Тигр», где она уже перенесла две операции. Из-за полученных травм редкая кошка не имеет возможности вернуться в дикую природу и уже навсегда останется жить в неволе.

Сейчас полиция занимается поисками браконьера, который стрелял в краснокнижного зверя.

Вас заинтересует
Ученые смогли заглушить ген, вызывающий старческое слабоумие
Псковская область остаётся регионом с самой высокой смертностью в России
На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
Защитник "хранителя генома" стал основой новых противораковых препаратов
Мэрия призывает курян делать питомцам прививки от бешенства
Отрицательный резус-фактор: самые удивительные факты
Популярные вопросы
Олег Цветков
Лекарство от простатита
4
Болезни
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
3
Аспирин
Читать дальше
Светлана Шаманаева
Эффективная диета для похудения на 15 кг за месяц
3
Диета
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лучезарная П
Пытаюсь переубедить подругу принимать Кетанов. Есть ли от него реальна польза?
3
Польза от лекарствКетанов
Читать дальше
Лера Шустрова
Я сомневаюсь, можно ли капать Квинакс при беременности?
2
КвинаксБеременностьОтзывы
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Диета
25 вопросов
71 ответ
Болезни
198 вопросов
401 ответ
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Беременность
100 вопросов
126 ответов
Кетанов
8 вопросов
14 ответов
Дети
96 вопросов
145 ответов
Отзывы
234 вопроса
345 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров