Раненную в Хабаровском крае тигрицу не будут отправлять для проведения операции в Москву

Большинство специалистов в России и часть экспертов за рубежом пришли к мнению, что тигрицу, раненную 7 марта 2018 года на территории заказника «Матайский» в Хабаровском крае, опасно перемещать на большие расстояния, поэтому ее не будут перевозить в Москву для проведения операции, сообщается на сайте центра «Амурский тигр».

«Мы были готовы отправить тигрицу в Москву. Огромное спасибо авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия», которые были готовы оперативно доставить как оборудование, необходимое для перемещения тигрицы из Владивостока в Москву, так и саму тигрицу. Тем не менее после длительного изучения анализов, снимков, отслеживания состояния тигрицы большая часть специалистов пришла к выводу, что транспортировка для тигрицы может стать полетом в один конец», — сказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он добавил, что операцию проведут на месте, в Приморском крае, с помощью местных специалистов.

«В большинстве стран мира от таких животных отказываются и усыпляют. Но когда мы смотрим в глаза пострадавшей тигрице, понимаем, что она просит дать ей шанс. И мы не вправе ей в этом отказать», — подчеркнул Арамилев.

Тигрица по-прежнему находится в центре реабилитации МРОО «Центр «Тигр», где ее готовят к операции. Как отметил директор организации Виктор Кузьменко, есть небольшая положительная динамика, тигрица ест и пьет самостоятельно. Однако ее состояние остается тяжелым.

«Ранее предполагалось, что динамика будет более положительной и тигрица отправится в Москву, где и останется жить. Однако наблюдения за хищницей показали, что перелет тигрица может не перенести. Поэтому было принято решение продолжать лечение тигрицы в Приморье», — пояснил Кузьменко.

Как отмечается в сообщении, тигрицу нашли 7 марта 2018 года на территории государственного природного заказника краевого значения «Матайский» в Хабаровском крае. Хищница была ранена картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Тигрицу оперативно доставили в центр реабилитации МРОО «Центр «Тигр», где она уже перенесла две операции. Из-за полученных травм редкая кошка не имеет возможности вернуться в дикую природу и уже навсегда останется жить в неволе.

Сейчас полиция занимается поисками браконьера, который стрелял в краснокнижного зверя.