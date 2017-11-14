Жители Орловской области стали чаще расплачиваться картами, сообщает пресс-служба регионального отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В минувшем году держатели карт совершили 67,3 млн операций, что на 25,3% больше, чем в 2016 году. Общий объем операций составил 134,4 млрд рублей и увеличился на 12,2%.

В магазинах и на предприятиях социально-бытовых услуг при помощи карт орловцы совершили 51,4 млн операций на сумму 37,7 млрд рублей. Средняя сумма покупки составила 730 рублей.

В 2017 году количество и объем безналичных операций, совершенных в Орловской области увеличились на 36,4% и 31,5% соответственно, по сравнению с прошлым годом. Объем операции по снятию наличных сократился на 0,8%, что соответствует общероссийской тенденции.

Для жителей Орловской области на конец 2017 года выпущено 1303 тыс. платежных карт.

Сообщение Орловцы стали реже снимать наличные и чаще платить картами появились сначала на РИА 57.