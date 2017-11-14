Ямальские коммунисты решили: как отпразднуют день рождения комсомола

Комсомольцы Ямала намерены отметить юбилей родного движения на широкую ногу. Праздник обещает растянуться почти на год.

Первые планы уже воплотились в жизнь. На апрель ребята запланировали лыжный переход по Пуровскому району до памятной стелы в посёлке Пуровск. Лыжный пробег комсомольцы посвятили своим предшественникам, которые в 1976 году на лыжах отправились из Салехарда в Москву. За 33 дня молодые люди и девушки целости и сохранности добрались до столицы. С тех пор в истории ямальских коммунистов лыжных пробегов не было.

Тогда местная ячейка партии решила возродить былую традицию. Не профессиональная команда современных комсомольцев смогла преодолеть более 40 километров по снежной пустыни.

Комсомольцы у памятной стелы с государственным флагом СССР

Лето ребята посвятят спортивным соревнованиям. Осенью в посёлке Уренгой и городе Муравленко откроется клуб любителей истории для всех желающих.